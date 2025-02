Tajani, 'inutili tante riunioni, serve una posizione chiara Ue'

"Quello che conta è essere uniti. Non bisogna nei momenti di difficoltà spaventarsi, fare vertici in continuazione, bisogna avere un progetto, essere determinati, essere sempre a testa alta con gli alleati americani e quando ci sarà la trattativa essere a testa alta anche con i russi per garantire sicurezza dell'Ucraina e dell'Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Cinque Minuti ad una domanda sul vertice di ieri dell'Eliseo e la posizione Ue su Kiev: "Forse dobbiamo fare un vertice a 27 dei leader che prenda una posizione chiara: iniziative nazionali, unilaterali, servono soltanto a fare qualche dibattito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA