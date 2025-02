Dombrovskis, presto proposta concreta su spesa difesa

"A breve" la Commissione europea presenterà "proposte concrete" su come intensificare gli investimenti europei nella difesa. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "Ciò che abbiamo evidenziato come Commissione è che dovremo aumentare la nostra spesa per la difesa, le capacità di difesa, l'industria della difesa, sia a livello Ue che nazionale. Attualmente, stiamo valutando le modalità su cosa si può fare esattamente, anche a livello Ue già ora. Perché ancora una volta, il momento di agire è ora".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA