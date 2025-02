Zelensky, 100.000 al freddo a Mykolaiv per raid russo

(V. 'Kiev, 'abbattuti 95 droni russi, un ferito...' delle 10.42) "Oggi più di centomila persone a Mykolaiv sono rimaste senza riscaldamento a causa di un attacco russo con droni alle infrastrutture critiche della città. Una normale città ucraina, normali infrastrutture civili. Questo non ha nulla a che vedere con i combattimenti e la situazione al fronte, dimostra ancora una volta che i russi stanno combattendo contro il nostro popolo, contro la vita in Ucraina. E combattono con cattiveria, senza allentare la pressione. Non è questo che fanno coloro che vogliono davvero che la pace venga ristabilita e si preparano ai negoziati". Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA