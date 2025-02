Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha reso omaggio oggi al principale oppositore del Cremlino, Alexeï Navalny, morto in prigione un anno fa "perché aveva combattuto per la democrazia e la libertà in Russia".

"Putin combatte brutalmente la libertà e i suoi difensori. Il lavoro di Navalny è stato tanto più coraggioso. Il suo coraggio ha fatto la differenza e va ben oltre la sua morte", ha scritto ancora il cancelliere su X.



