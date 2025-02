Madre di Navalny, 'responsabili suo omicidio siano puniti'

La madre del dissidente russo Alexei Navalny, morto in carcere un anno fa, ha dichiarato di volere che i responsabili del suo "assassinio" siano "puniti".

"Vogliamo vedere puniti coloro che hanno commesso questo assassinio, coloro che non l'hanno aiutato, e sono sicura che un giorno la verità vincerà", ha detto all'Afp, trattenendo a stento il pianto, Lyudmila Navalnaya, in visita alla tomba del figlio. "Tutto il mondo sa chi ha ordinato questo. Ma vogliamo che sappia anche chi sono stati gli esecutori e i facilitatori", ha aggiunto la madre dell'oppositore morto, grande critico di Vladimir Putin e del suo regime.



