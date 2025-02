Vicepresidente Ue Sefcovic in Usa da lunedì,dazi al centro

Maroš Šefčovič, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue con deleghe al Commercio, andrà lunedì negli Stati Uniti. E' quanto si apprende da un portavoce dell'esecutivo comunitario. L'attesa è per un confronto sulle politiche commerciali Usa, con i possibili dazi al 25% per le importazioni di acciaio e alluminio a partire dal 12 marzo, annunciati dal presidente Donald Trump.

Da quanto si apprende da un funzionario europeo, Šefčovič incontrerà negli Usa le controparti Jamieson Greer, Kevin Hassett e Howard Lutnick. Mercoledì parteciperà un evento del think tank American enterprise institute.



