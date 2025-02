"La Russia ora produce in tre mesi le munizioni che l'intera Nato, che è 20 volte più grande della Russia per dimensioni economiche, produce in un anno.

Quindi non stiamo tenendo il passo con la Russia". "La Russia è in economia di guerra. Noi no. Dobbiamo farlo. Dobbiamo tagliare la burocrazia". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte intervenendo alla conferenza sulla sicurezza a Monaco.



