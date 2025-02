Von der Leyen: 'Nessuno vince con i dazi, l'Ue risponderà'

"Vogliamo continuare a cooperare con gli Usa ma le guerre commerciali e le tariffe punitive non vanno a vantaggio di nessuno. I dazi sono tasse. Fanno salire l'inflazione. Colpiscono in particolare i lavoratori, le imprese e i gruppi a basso reddito. Interrompono importanti catene di approvvigionamento su entrambe le sponde dell'Atlantico. Nessuno vince con i dazi. E come ho già detto all'inizio di questa settimana: le tariffe ingiustificate contro l'Ue non resteranno senza risposta". Lo ha detto Ursula von der Leyen in un punto stampa a margine della Conferenza di Monaco parlando di "contromisure chiare e proporzionate'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA