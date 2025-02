Vance, 'stop ai migranti, collaborare anche con Afd'

Il vicepresidente degli Usa JD Vance, in un'intervista al Wall Street Journal, ha detto che in occasione della Conferenza di Monaco avrebbe esortato i politici tedeschi a lavorare con tutti i partiti, incluso il partito di estrema destra e anti-immigrazione Alternativa per la Germania (Afd). Vance, riporta Wsj, ha annunciato che dirà ai leader che l'Europa deve abbracciare l'ascesa della politica anti-establishment, fermare l'immigrazione di massa e frenare le politiche progressiste. Ha anche annunciato che avrebbe chiesto un ritorno ai valori tradizionali e la fine dell'immigrazione illegale.



