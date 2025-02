"Non posso lasciare senza commento il vicepresidente americano. Questa democrazia è stata messa in discussione dal vicepresidente Usa. E se ho capito bene, lui paragona la democrazia europea ai regimi autoritari. Questo non è accettabile". Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a Monaco. "Io respingo in modo energico quello che ha sostenuto", ha aggiunto.



