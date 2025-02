Zelensky, 'piano per fermare Putin prima dei colloqui con russi'

(ANSA-AFP) - KIEV, 13 FEB - "Gli incontri tra Ucraina e America sono la priorità per noi. E solo dopo questi incontri, dopo aver sviluppato un piano per fermare Putin, penso che sarà giusto parlare con i russi", ha detto Zelensky durante una visita alla centrale nucleare di Khmelnytsky nell'Ucraina occidentale. Zelensky che questa settimana parteciperà con i suoi collaboratori ad una serie di incontri con funzionari dell'amministrazione Donald Trump, si è anche rammaricato che il presidente americano abbia parlato per primo con Putin. Il leader ucraino, tuttavia, ha affermato di ritenere che la priorità di Donald Trump rimanga l'Ucraina, aggiungendo che il leader americano gli ha detto che "voleva parlare con entrambi i presidenti contemporaneamente".

Zelensky ha anche affermato che gli europei devono avere un posto al "tavolo dei negoziati", facendo eco a un appello simile di diversi leader dell'Ue. "Siamo parte dell'Europa e saremo sicuramente membri dell'Unione europea. Per noi è importante. Ci hanno aiutato molto", ha dichiarato. L'Ucraina teme, come gli europei, di essere tenuta fuori dai futuri negoziati tra Vladimir Putin e Donald Trump, che si terranno nel prossimo futuro. Per tre anni gli Stati Uniti hanno rappresentato il principale sostegno militare e finanziario di Kiev di fronte all'invasione russa. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA