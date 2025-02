Oggi a Monaco di Baviera "si è trattato presumibilmente di un attentato". Lo ha detto il presidente della Baviera e leader della Csu, Markus Soeder, in una dichiarazione a Monaco di Baviera.

"Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato", ha aggiunto Soeder sul luogo dove un'auto ha investito la folla nel corso di una manifestazione sindacale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA