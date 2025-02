Dopo il colloquio telefonico di ieri sera tra Donald Trump e Vladimir Putin, gli indici della Borsa di Mosca, il Moex e l'Rts, hanno aperto in rialzo di oltre il 7%. Lo riferisce la Tass. In forte ripresa anche il valore del rublo, con il dollaro che scende sotto la soglia psicologica dei 90 rubli per la prima volta dalla scorsa estate.



