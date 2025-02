Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato un piano di investimenti record del valore di 155 miliardi di euro per il 2025, volto a rafforzare la sicurezza della Polonia nel contesto della guerra in Ucraina e a stimolare la crescita. "Non c'è mai stato un tale importo nella storia dell'economia polacca" per la spesa di investimento, ha sottolineato Tusk in un discorso a Varsavia.



