Parigi, 'l'Unione europea risponderà ai nuovi dazi Usa'

L'Unione europea "risponderà" ai nuovi dazi annunciati dal presidente statunitense Donald Trump, come ha fatto durante il primo mandato del presidente americano: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot.

"Non c'è alcuna esitazione quando si tratta di difendere i nostri interessi", ha affermato il ministro su TF1, aggiungendo che la Commissione europea ha il mandato di agire in questa direzione. La dichiarazione segue il previsto annuncio da parte di Trump oggi di dazi del 25% sull'acciaio e sull'alluminio importati negli Stati Uniti.



