Fonti Nato, 'il piano Trump per l'Ucraina non è pronto'

Il piano-Trump per la pace in Ucraina "non è ancora pronto" e non sarà presentato "questa settimana", né a Bruxelles, dove si terrà la ministeriale Difesa della Nato - e vi sarà il debutto del capo del Pentagono Pete Hegseth - né a Monaco, dove J.D. Vance guiderà la delegazione Usa alla Conferenza sulla Sicurezza. Lo afferma un' alta fonte diplomatica alleata. "Il generale Keith Kellogg verrà al quartier generale della Nato nella seconda metà di febbraio per una serie d'incontri e solo dopo il piano sarà maturo", spiega.

"Trump è l'unico che può influenzare Putin, è un bene che si parlino, ma non ci può essere un accordo senza l'Europa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA