Dal Mas, 'Ince rappresenta un ponte tra Paesi Ue e Balcani'

L'Ince ha "sempre rappresentato un ponte fondamentale tra i Paesi membri dell'Unione europea e quelli non ancora appartenenti, ed è un obiettivo per me fondamentale continuare questo percorso in qualità di segretario generale". Lo ha detto il segretario generale dell'Iniziativa Centro europea (Ince), Franco Dal Mas, che ha partecipato alla riunione ministeriale "Amici dei Balcani Occidentali" oggi a Roma.

"I Balcani occidentali - ha detto Dal Mas - sono una priorità per la nostra organizzazione, e attraverso il dialogo politico e i nostri progetti, ci impegniamo a sostenere le riforme istituzionali, la connettività e la sostenibilità che preparano la regione alle sfide future. Il nostro obiettivo è contribuire a un'integrazione il più rapida possibile dei Paesi dei Balcani occidentali nell'Ue". "Il successo dei Balcani occidentali è un successo dell'Europa", ha sottolineato Dal Mas.



