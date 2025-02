Duello in tv Merz-Scholz, scontro sull'alleanza con Afd

C'è l'ombra ingombrante dell'estrema destra di Adf dietro il primo del duello in tv fra il cancelliere socialdemocratico tedesco Olaf Schols e il leader della Cdu Friedrich Merz, in onda stasera su Ard e Zdf in vista del voto del 23 febbraio in Germania.

Scholz si è detto preoccupato che la Cdu possa di nuovo fare asse con l'ultradestra: "Questa è la mia preoccupazione, sul serio", ha affermato dopo che nei giorni scorsi, sul tema dei migranti, è avvenuta "la violazione di un tabù e della sua parola. E non si sa cosa può succedere di nuovo nel futuro se le cose diventano difficili". Anche alle rassicurazioni di Merz, Scholz ha affermato di non poter più credere a Merz su questo punto.

"Non lo faremo. Ci dividono dei mondi. Per quel che riguarda l'Europa, la Nato, l'euro, la Russia, l'America. Non ci sono punti in comune fra Cdu e Afd", ha replicato Merz, assicurando che la Cdu non collaborerà in alcuna forma con Afd.

Il cancelliere ha poi rivendicato di aver preso misure importanti per regolamentare i flussi migratori, riducendo l'ingresso degli irregolari e procedendo alle espulsioni. "Non ci sono mai state misure così dure come adesso, e gli effetti si continueranno a vedere", ha affermato. Il leader della Cdu ha replicato: "Non è che il governo non abbia fatto nulla. Ha fatto qualcosina". Secondo l'aspirante cancelliere conservatore, gli irregolari in Germania "sono ancora troppi".

Sulla debolezza dell'economia tedesca, Scholz ha affermato che c'è "cattivo umore", ma "la deindustrializzazione non c'è". "Noi siamo il Paese con il secondo Pil nell'ambito fra i G7". "Abbiamo ottenuto che l'inflazione si abbassasse. Adesso dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che la crescita si riprenda", ha continuato.

"Non ho invaso io l'Ucraina, ma Putin", ha proseguito il capo dell'esecutivo, spiegando che "non si possono attribuire al governo le conseguenze economiche di questa aggressione". Merz ha replicato chiedendo perché solo la Germania sia nella situazione di debolezza attuale, essendo gli effetti sentiti anche dagli altri Paesi industrializzati. Scholz ha controreplicato che la Germania soffre di più perché la sua economia "è orientata all'export". E ha sottolineato che gli altri Paesi facciano leva

sul debito, cosa che la Germania al momento non può fare per il freno costituzionale.

"È sorprendente la percezione dell'economia di Olaf Scholz. Abbiamo il terzo anno di recessione consecutiva", ha detto poi il capo della Cdu affermando che i dati attuali, fra disoccupazione e posti di lavoro perduti nelle imprese e fallimenti, "sono la deindustrializzazione" della Germania. "Sono sconvolto dalla sua percezione dell'economia. Questo non ha nulla a che vedere con la realtà", ha incalzato.

In tema di politica estera, Scholz ha bocciato senza appello il piano di Trump su Gaza: "Uno scandalo. Ed è inoltre un concetto spaventoso". Il cancelliere ha sottolineato quindi che "il reinsediamento in Egitto è contro il diritto internazionale" ed è "inaccettabile". Merz ha affermato di ritenere questi giudizi condivisibili. "Ma bisogna aspettare per vedere cosa succederà - ha aggiunto - forse c'è molta retorica in quello che dice".

