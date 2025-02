Le Cicladi tremano ancora, due scosse di terremoto nella notte

Le Isole Cicladi continuano a tremare. Nel corso della notte sono state registrate due scosse di terremoto di magnitudo 4.5 e 4.6. A registrare i movimenti l'Istituto nazionale di geofisica.

Nel primo caso, verificatosi alle 3.30, l'epicentro era nel braccio di mare tra Astypalea e Kera. Nel secondo caso, la scossa è stata localizzata nelle acque a est di Santorini.

Negli ultimi dieci giorni sono stati registrati nelle Isole Cicladi oltre 1.000 terremoti con magnitudo maggiore di 2, e quelli della notte scorsa sono tra i più forti fin qui verificatisi.

Il ministero della Protezione civile greco ha dichiarato ieri lo stato di emergenza per l'isola greca di Santorini, per "affrontare le esigenze di emergenza e gestire le conseguenze" della continua attività sismica che sta interessando la popolare isola del Mar Egeo e altre vicine isole dell'arcipelago delle Cicladi, come Amorgos, Anafi e Ios. Lo riporta Kathimerini. Lo stato di emergenza rimarrà in vigore fino al 1° marzo.

Le continue scosse stanno aumentando il rischio delle cadute di massi, per questo gli abitanti sono stati esortati a tenersi lontano dalle località a rischio frane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA