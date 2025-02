L'urlo durante la sparatoria in Svezia, 'via dall'Europa!'

L'emittente svedese TV4 ha pubblicato un video girato da un uomo sopravvissuto alla sparatoria nella scuola per adulti di Orebro nel quale si sentono degli spari e poi le grida di un uomo in lontananza ('Dovete andare via dall'Europa!'), seguite da ulteriori spari.

Secondo fonti che hanno parlato con Tv4, sarebbe la voce di Rickard Andersson, l'uomo che ha compiuto la strage. Per ora la polizia ha dichiarato di non essere a conoscenza delle motivazioni dell'attacco, ma l'indagine è ancora in corso: "Stiamo esaminando tutte le possibili piste in questa indagine preliminare", ha dichiarato Anders Dahlman, portavoce della polizia.



