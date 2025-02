L'Assemblée Nationale ha respinto oggi, come previsto, la mozione di sfiducia presentata dalla sinistra radicale de La France Insoumise. Hanno votato la mozione 128 deputati contro il minimo di 289 che sarebbero serviti per far cadere il governo. Non hanno votato la mozione, come annunciato, né i socialisti né l'estrema destra del Rassemblement National. Il bilancio dello stato è dunque considerato come adottato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA