Von der Leyen, 'con Cina più equità ma accordi possibili'

Con la Cina "dobbiamo riequilibrare" i rapporti "e garantire che le nostre relazioni commerciali e di investimento abbiano un senso per l'Europa. Sia per la sua economia che per la sua sicurezza. Continueremo a ridurre i rischi delle nostre relazioni economiche, come abbiamo fatto negli ultimi anni. Ma c'è anche spazio per impegnarsi in modo costruttivo con la Cina e trovare soluzioni nel nostro reciproco interesse. E credo che potremo trovare accordi che potrebbero addirittura espandere i nostri legami commerciali e di investimento". Lo ha detto Ursula von der Leyen, parlando alla conferenza degli ambasciatori comunitari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA