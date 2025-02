Merz, 'via i lobbisti verdi dall'economia tedesca'

"La Germania è al terzo anno di seguito in recessione. In nessun altro momento della storia del dopoguerra e in nessun altro Paese industriale del mondo accade questo". Lo ha detto il candidato cancelliere dei conservatori tedeschi Friedrich Merz, che parlando alla Cdu ha accusato il governo 'semaforo' di aver portato avanti "una politica economica verde" che conduce alla "deindustrializzazione". Via i "lobbisti delle ong verdi" dal ministero dell'Economia, ha aggiunto.



