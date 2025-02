E' morto in ospedale Armen Sarkisian, il fondatore di una milizia filorussa nel Donbass e presidente della Federazione Pugilato della regione di Donetsk, rimasto ferito in un attentato esplosivo stamane in un grattacielo residenziale di Mosca. Lo riferisce la Tass citando i servizi medici.

Il fatto è avvenuto nell'entrata di un edificio di 29 piani nel complesso residenziale di Alye Parusa, nel nord-ovest di Mosca.







