Ue, 'ruolo dell'Unrwa essenziale, condanniamo leggi israeliane'

"L'Unione europea ribadisce la sua preoccupazione per le conseguenze di vasta portata della legislazione israeliana sull'Unrwa per le sue operazioni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e a Gaza. L'Ue condanna qualsiasi tentativo di abrogare l'accordo del 1967 tra Israele e l'Unrwa o di ostacolare in altro modo la capacità dell'Unrwa di svolgere il proprio mandato". Lo ha dichiarato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Kaja Kallas.

"L'Ue sottolinea il ruolo dell'Onu e delle sue agenzie, in particolare l'Unrwa, che fornisce un sostegno fondamentale alla popolazione civile a Gaza, in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e in tutta la regione, compresi Libano, Siria e Giordania.

La fornitura di servizi essenziali ai rifugiati palestinesi è ancora più importante ora che è necessario attuare rapidamente il cessate il fuoco e l'accordo per la liberazione degli ostaggi", ha aggiunto Kallas. Al tempo stesso, ha sottolineato l'Alto Rappresentante, "l'Ue si aspetta la piena attuazione delle raccomandazioni del rapporto del Gruppo di revisione indipendente in seguito alle accuse rivolte ad alcuni membri del personale dell'Unrwa e condanna l'uso da parte di Hamas di strutture dell'Onu appartenenti all'Unrwa, come rivelato dagli ostaggi israeliani".



