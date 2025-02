Dopo essere entrato a gamba tesa nelle elezioni in Germania e contro la politica nel Regno Unito, Elon Musk lancia il movimento 'Mega', 'Make Europe Great Again'. "Gente d'Europa: unitevi al movimento Mega", ha scritto il miliardario Usa in un post su X senza dare ulteriori dettagli.



