Parigi, 'l'Ue reagisca ai dazi, colpisca il made in Usa'

"E' ovvio che bisogna reagire" alla minaccia dei dazi: la risposta dell'Europa deve essere "efficace", concentrandosi "sui prodotti che sono importanti" per gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro dell'Industria francese, Marc Ferracci, a France Info, evidenziando che "i negoziati commerciali con Donald Trump devono assumere una forma di dinamica di potere" per l'Ue.

La reazione "deve essere mordace, avere un impatto sull'economia americana per costituire una minaccia credibile.

Dobbiamo smetterla di essere ingenui", ha sottolineato, aggiungendo che la sfida Ue è "restare unita" e incoraggiando a redigere un 'Buy European Act'.



