Kiev, 'missili russi su sito Unesco di Odessa, danni e feriti'

ROMA - I russi hanno lanciato missili dal Mar Nero in piena notte sulla città portuale russa di Odessa, sito del patrimonio dell'umanità dell'Unesco, danneggiando edifici storici e ferendo almeno 7 persone, in modo non grave.

Vicini al luogo dell'attacco c'erano anche diplomatici norvegesi. Lo scrivono media internazionali fra cui il Guardian, mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco come "atto deliberato". Fra gli edifici danneggiati nel bombardamento, la sala della Filarmonica di Odessa, l'ottocentesco Hotel Bristol, per lo più ridotto in macerie, e alcuni museo del centro, fa sapere il sindaco di Odessa, Oleh Kiper, citato dal Guardian. I missili, ha aggiunto Kiper, sono piovuti a più riprese.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA