Nuove ombre sul principe Andrea nello scandalo sessuale Epstein

Nuove ombre si allungano sul principe Andrea già caduto in disgrazia presso la Royal Family e messo al bando d'autorità in seguito al coinvolgimento nello scandalo sessuale legato alla frequentazione del defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein.

Secondo le email emerse in un'azione legale in corso in un tribunale di Londra non legata al fratello di re Carlo - quella portata avanti dall'ex ad del colosso bancario Barclays, Jes Staley, contro la Financial Conduct Authority britannica - il duca di York mantenne a suo tempo più a lungo i rapporti con Epstein rispetto a quanto aveva affermato in passato.

"Restiamo in stretto contatto e giocheremo presto ancora un po'", scriveva il principe al faccendiere americano, fra l'altro in modo allusivo, nel febbraio 2011, due mesi dopo la chiusura dei rapporti dichiarata dal terzogenito della defunta regina Elisabetta. Le email dimostrano quindi come i due continuassero a sentirsi nonostante lo scandalo fosse già emerso.

E' solo l'ultima delle rivelazioni che gettano cattiva luce sul principe, escluso pure dagli eventi natalizi dell'anno scorso dopo il coinvolgimento in un caso di sicurezza nazionale per i suoi stretti legami personali ed economici con un imprenditore cinese bandito dall'entrare nel Regno Unito in quanto accusato dai servizi segreti di sua maestà di spionaggio in favore di Pechino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA