Benko resta in custodia cautelare fino a fine febbraio

L'ex tycoon René Benko resta in custodia cautelare a Vienna almeno fino a fine febbraio. Lo ha stabilito il Tribunale della capitale austriaca convalidando il provvedimento. In un primo momento, subito dopo il suo fermo la settimana scorsa ad Innsbruck, i giudici avevano convalidato il fermo fino al 7 febbraio per il rischio di inquinamento di prove e per il pericolo di reiterazione del reato; ora, prima del previsto, è arrivata la proroga. Il 47enne è indagato dalla Procura anticorruzione di Vienna per il mega crack del suo gruppo Signa. Anche la Procura di Trento aveva chiesto il suo arresto per operazione immobiliari nel nordest.



