Dominique Pelicot interrogato per due cold case degli anni '90

L'ex marito di Gisèle Pelicot, Dominique, condannato a 20 anni di carcere per aver drogato la moglie per 10 anni sottoponendola a violenze e stupri di decine di uomini nella casa in cui la coppia viveva, è sospettato di altri due "cold case" che risalgono agli anni Novanta. Secondo la tv BFM, Dominique Pelicot, 72 anni, è stato prelevato nella sua cella in carcere di massimo isolamento per essere interrogato dai giudici del polo "cold case" in merito allo stupro di una diciottenne nel 1999 e all'omicidio di un'altra donna nel 1991. In entrambi i casi, Pelicot risulta indagato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA