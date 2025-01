Turchia: giornalista arrestato davanti alle telecamere

ISTANBUL - Il giornalista Baris Pehlivan è stato arrestato a Istanbul mentre stava uscendo dall'edificio dell'emittente Halk Tv, canale vicino all'opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, dove aveva appena rilasciato un'intervista e aveva in programma di partecipare in serata ad una trasmissione.

L'arresto è stato ripreso dalle telecamere che hanno accompagnato il reporter all'uscita dell'edificio, dove erano presenti agenti di polizia che nel video si vedono avvicinare Pehlivan una volta uscito per poi portarlo via dopo avergli notificato il mandato di cattura. Secondo Halk Tv, il giornalista è stato messo in custodia per avere diffuso il contenuto di una conversazione telefonica e per delle dichiarazioni ritenute tali da poter influenzare un'inchiesta sul sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ritenuto il principale oppositore di Erdogan. Anche il direttore responsabile dell'emittente Halk Tv, Serhan Asker, è stato arrestato in relazione allo stesso caso.

Noto giornalista d'inchiesta, Pehlivan è stato incarcerato in passato a causa della sua attività giornalistica già tre volte, nel 2011, nel 2020 e nel 2023.

Secondo il portale turco Expression Interrupted, sono attualmente 38 i reporter turchi in prigione, senza considerare gli arresti di Pehlivan e Asker.



