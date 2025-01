Putin, 'senza aiuti a Kiev, guerra finirebbe in 2 mesi'

Il conflitto in Ucraina, che dura da quasi tre anni, finirebbe in "un mese e mezzo o due" se l'Occidente smettesse di sostenere Kiev. Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista alla tv di stato. "Non resisterebbero per un mese se i soldi e, in generale, i proiettili, finissero", ha detto il presidente russo.

Putin ha detto che la Russia è aperta al dialogo, anche se non vede alcuna "volontà" da parte di Kiev, ma ha ribadito il no a colloqui diretti con Zelensky, che considera "illegittimo" perché il suo mandato è scaduto.



