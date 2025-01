Macron oggi al Louvre dopo l'allarme sullo stato di degrado

Il presidente francese, Emmanuel Macron, si reca questa mattina "al capezzale del Louvre" per fare alcuni "annunci" in risposta all'allerta della presidente del museo più visitato al mondo, che si trova in stato di degrado in molte sue strutture, spesso vetuste e superate.

Questo nonostante le migliaia di turisti che ospita tutti i giorni nei suoi saloni, sotto la Piramide e davanti alla Gioconda, la sua opera più famosa.

"Ci saranno delgi annunci riguardanti il Louvre e il suo futuro", ha anticipato l'Eliseo, lasciando intendere che il presidente potrebbe parlare proprio nella sala della Gioconda, con il capolavoro di Leonardo alle spalle.

La responsabile del museo, Laurence des Cars, ha lanciato l'allarme in una lettera alla ministra della Cultura, Rachida Dati, parlando di "moltiplicazione dei malfunzionamenti e stato molto degradato" delle strutture, attrezzature tecniche in stato "preoccupante", "variazioni di temperatura che mettono in pericolo lo stato di conservazione delle opere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA