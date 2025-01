Kiev, 'drone russo provoca incendio a Kharkiv, almeno 2 morti'

Un drone russo ha causato un vasto e violento incendio a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, provocando la morte di almeno due persone, fra cui un bambino di 9 anni, e il ferimento di diverse altre. Secondo quanto scrivono i media ucraini, fra cui Ukrinform, citando i soccorritori, verso le 02.30 il drone ha centrato una "impresa civile" che sorgeva in un'ex laboratorio per la lavorazione del legno, facendo esplodere il suo inceneritore a gas. L'incendio che ne è scaturito ha attecchito in diversi edifici nel quartiere Novobavar, estendendosi per circa 1.500 metri quadrati.



