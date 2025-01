Kallas sente Rubio, 'Ue e Usa sono più forti insieme'

Primo colloquio telefonico tra l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas e il segretario di Stato americano Marco Rubio. "Buona conversazione con Rubio. Abbiamo discusso di questioni globali in cui l'Ue e gli Usa hanno gli stessi interessi, tra cui la guerra della Russia in Ucraina, l'influenza maligna dell'Iran e le sfide poste dalla Cina. L'Ue e gli Usa sono sempre più forti insieme.

Ci auguriamo di incontrarci presto", ha scritto su X Kallas.

Entrambi i leader - spiegano fonti Ue - hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione su questioni globali fondamentali, tra cui la guerra della Russia in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e le sfide poste dalla Cina. Hanno concordato sulla necessità di mantenere la massima pressione su Mosca per raggiungere una pace giusta e sostenibile in Ucraina.





