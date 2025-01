Tajani, 'colloquio amichevole con Rubio, Usa nostra priorità'

"Ho avuto stasera un primo, lungo e amichevole colloquio telefonico con il Segretario di Stato americano, Marco Rubio. Le relazioni con gli Usa sono - insieme all'Europa - la priorità della nostra politica estera". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine di un colloquio con l'omologo Usa, il primo dall'insediamento dell'amministrazione Trump. "Piena convergenza strategica su pace e ricostruzione in Ucraina e a Gaza. Vogliamo lavorare insieme in Africa, America Latina e nell'Indo-Pacifico per rafforzare l'unità dell'Occidente", ha sottolineato Tajani, mentre sul piano bilaterale, i due hanno confermato "il rapporto di fiducia" e la volontà di "intensificare" i rapporti commerciali.

Nel colloquio, Tajani ha indicato che "il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per la politica estera italiana, e la Nato resta il pilastro della sicurezza euro-atlantica". L'Italia "continuerà ad essere contributore decisivo alle operazioni e alle missioni dell'Alleanza", ha detto Tajani - secondo quanto riferisce una nota della Farnesina - rilevando la necessità che l'Europa aumenti le proprie responsabilità in materia di sicurezza e difesa in piena complementarietà con la Nato.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, il vicepremier ha richiamato la sua recente missione a Tel Aviv, Gerusalemme e Ramallah, e ha confermato che il governo sostiene il diritto di Israele a difendersi, evidenziando come l'accordo tra Israele e Hamas rappresenti un risultato di grande rilievo. "L'Italia è pronta a svolgere un ruolo attivo per nuova architettura di sicurezza regionale" in Medio Oriente, ha affermato il ministro - riferisce la nota - sottolineando la necessità di includere anche la Siria, dove la caduta del regime di Assad costituisce un'opportunità cruciale, e il Libano, nel quale il cessate il fuoco ha sbloccato un processo politico che potrà rafforzare le istituzioni.

"E' inoltre fondamentale il coordinamento tra Europa e Stati Uniti sul dossier nucleare e sulle relazioni con l'Iran", ha commentato Tajani, che ha inoltre sottolineato la necessità di intensificare ulteriormente gli sforzi per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e sull'opportunità di seguire con la massima attenzione gli sviluppi in Yemen.

Durante la telefonata è stato affrontato il tema dell'aggressione russa all'Ucraina. L'Italia ha confermato il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e l'impegno per un coordinamento efficace, inclusivo e trasparente come partner e alleati. Tajani ha confermato che l'Italia e i partner della Ue considerano con grande preoccupazione l'incremento delle attività di guerra ibrida contro l'Occidente con attacchi cyber, sabotaggi e atti di disinformazione. Nel 2025 l'Italia inoltre ospiterà una conferenza per la ricostruzione del paese.

A livello bilaterale - prosegue la nota - Tajani e Rubio hanno confermato il tradizionale rapporto di fiducia e di vicinanza: sul piano commerciale, gli USA rappresentano il secondo mercato per l'export italiano, con un interscambio complessivo di oltre 92 miliardi di euro nel 2023. Nel ribadire la volontà di intensificare i rapporti anche in tale ambito, il ministro ha indicato la volontà di rilanciare la presenza delle aziende italiane negli Usa, anche con investimenti diretti.





