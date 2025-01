Rutte, europei arrivino almeno al 2% di spesa nella Nato

"Il problema, e il presidente Trump lo ha ribadito con coerenza, è che in Europa spendiamo troppo poco nella difesa" e che non tutti i membri della Nato hanno raggiunto il target del 2%. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, di fatto invitando i membri europei dell'alleanza a raggiungere il target del 2% durante un panel del Forum economico mondiale a Davos.

Il secondo problema - ha aggiunto Rutte - è che il 2% non si avvicina neanche a quello che sarebbe sufficiente".



