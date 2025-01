Almeno due persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite, tra cui un bimbo di due mesi, in un attacco lanciato nella notte contro la città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform.

In città sono state udite almeno quattro esplosioni.



