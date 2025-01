Zelensky, in una settimana Mosca ha lanciato 550 droni kamikaze

Questa "settimana l'esercito russo ha utilizzato circa 550 droni d'attacco, quasi 60 missili di vario tipo e più di 660 bombe aeree": lo scrive su Telegram il presidente russo Volodymyr Zelensky, aggiungendo che le Forze di difesa del Paese "hanno abbattuto 33 missili, compresi quelli balistici, e 311 droni d'attacco nei nostri cieli. Altri 136 droni, utilizzati negli attacchi quotidiani alle infrastrutture, non hanno raggiunto i loro obiettivi".

"Più (missili, ndr) Patriot per l'Ucraina significa più protezione delle vite umane - conclude Zelensky -. Più capacità a lungo raggio per l'Ucraina significa maggiori garanzie di fermare la guerra russa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA