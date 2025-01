Trump potrebbe rinviare incontro con premier britannico Starmer

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe rinviare il suo incontro con il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer perché gli attivisti del partito laburista attualmente al governo nel regno hanno fatto campagna per la sua avversaria Kamala Harris durante le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo afferma il giornale The Mail on Sunday, citando fonti nel team di Trump.

I principali consiglieri del presidente eletto starebbero discutendo se mettere Starmer "in fondo alla coda" dei leader mondiali desiderosi di andare a Washington per i colloqui. I mass media statunitensi hanno riferito lo scorso ottobre che lo staff di Trump ha inviato una denuncia formale alla Commissione elettorale federale in relazione all'ingerenza straniera nelle elezioni. Allo stesso tempo, le fonti del giornale nel governo del Regno Unito hanno affermato che le parti stanno tenendo colloqui costruttivi sulla prossima visita di Starmer negli Stati Uniti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA