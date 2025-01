Mosca, 'atti di terrore aereo? Da Tusk accuse infondate'

Il Cremlino respinge le accuse rivolte a Mosca dal premier polacco Donald Tusk secondo cui "la Russia aveva pianificato atti di terrore aereo, non solo contro la Polonia, ma contro le compagnie aeree di tutto il mondo".

"Questa non è altro che un'altra accusa infondata contro la Russia", ha dichiarato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, secondo l'agenzia Interfax. "La Polonia è ben nota per queste accuse infondate e spesso cerca di mantenere la leadership su questa strada rispetto ad altri Paesi europei", ha affermato ancora Peskov.



