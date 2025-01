Francia, i socialisti non voteranno la sfiducia a Bayrou

I deputati socialisti hanno deciso nella loro riunione finita proprio pochi minuti prima dell'inizio del dibattito in Assemblée Nationale di non votare la mozione di sfiducia al governo presentata dalle altre componenti della coalizione di sinistra, La France Insoumise, gli Ecologisti e parte dei comunisti. Lo ha appreso l'emittente BFM TV.

Nel corso della riunione socialista, 53 deputati si sono detti contro il voto di sfiducia, 10 erano favorevoli e 2 si sono astenuti. La mozione di sfiducia non sarebbe comunque stata approvata visto il voto contrario anche del RN di Marine Le Pen.





