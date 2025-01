Tusk, Polonia romperà lo stallo sull'ingresso di Kiev nell'Ue

"La presidenza di turno polacca dell'Unione Europea romperà lo stallo che si è formato sul percorso di adesione dell'Ucraina nell'Ue, accelereremo il lavoro". Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk nel corso di un incontro a Varsavia con il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, precisando che tra Ucraina e Polonia non c'è solo un rapporto di amicizia ma anche di "comuni interessi". "Una Ucraina indipendente e sovrana, che decide del suo futuro, è prerequisito per la sicurezza della Polonia e dell'Europa: Kiev può contare sul sostegno di Varsavia e uno dei miei compiti e galvanizzare l'aiuto dell'Ue verso l'Ucraina".

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che la Russia aveva pianificato atti di "terrore aereo" contro le compagnie aeree in tutto il mondo, accusando Mosca di aver organizzato sabotaggi e dirottamenti sul suolo polacco e altrove. Tusk lo ha detto a margine dei colloqui a Varsavia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non entrerò nei dettagli, ma posso confermare la fondatezza di questi timori, è che la Russia aveva pianificato atti di terrore aereo, e non solo contro la Polonia, ma contro le compagnie aeree di tutto il mondo", ha detto Tusk ai giornalisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA