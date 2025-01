Nella sua udienza di conferma al Senato come segretario di stato americano Marco Rubio ha ribadito che la posizione di Donald Trump che bisogna mettere fine alla guerra in Ucraina e ha aggiunto che entrambe le parti dovranno fare concessioni. Rubio ha anche detto di sperare che la fine della guerra cominci con un cessate il fuoco e ha auspicato una "diplomazia coraggiosa" per far cessare il conflitto.



