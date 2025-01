Kiev, 'colpite da missili infrastrutture energetiche a Leopoli'

Nell'ambito del massiccio attacco missilistico russo di questa mattina all'Ucraina, alcuni missili da crociera hanno colpito infrastrutture energetiche nell'oblast occidentale di Leopoli, al confine con la Polonia. Lo riferisce il governatore regionale, Maksym Kozytskyi, citato dai media ucraini. "Due infrastrutture energetiche critiche nei distretti di Drogobych e di Stryi sono stati coliti. Per fortuna non ci sono vittime, ma ci sono danni", ha detto il governatore.

Un allarme aereo è scattato in tutta l'Ucraina questa mattina per quello che è parso essere un massiccio attacco di missili da parte della Russia, sia balistici che cruise, che sembrano direzionati soprattutto verso l'ovest del Paese. Lo fa sapere l'aeronautica militare ucraina, citata dai media, fra cui l'Ukrainska Pravda.

Si tratta soprattutto di missili Kh-101, lanciato da bombardieri strategici Tu-95Ms, ma anche di missili da crociera Kalibr, che hanno attraversato la regione di Kherson, e Kinzhal.

In conseguenza del "massiccio attacco missilistico russo" di questa mattina sull'Ucraina, esplosioni sono state segnalate a Kharkiv (nel nord-est) e negli oblast di Khmelnytsky e Ivano-Frankivsk, entrambi nell'ovest del Paese. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni, scrive il Kyiv Independent. La Polonia ha fatto levare in volo jet da combattimento dopo la segnalazione di missili russi in avvicinamento nell'Ucraina occidentale, che confina con il territorio polacco, fa sapere il Comando operativo polacco, citato dal giornale online in lingua inglese ucraino. L'operatore di rete statale ucraino, Ukrenergo, ha imposto blackout elettrico di emergenza come misura preventiva, ha annunciato il ministro dell'Energia, Herman Haluschenko. I bombardieri Tupolev Tu-95, scrivono i media ucraini, si sono levati in volo da Olenya, nell'oblast russo di Murmansk, mentre diversi missili balistici sono stati lanciati dall'oblast confinante di Belgorod. Mosca - ricordano i media ucraini - aveva minacciato di reagire dopo l'attacco a siti militari e industriali compiuto ieri da missili e droni ucraini nella Russia centrale.





