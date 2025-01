In Germania manifestanti ostacolano l'avvio del congresso di Afd

In Germania, il congresso dell'ultradestra di Afd, in agenda oggi e domani a Riesa, in Sassonia, inizierà in ritardo a causa delle proteste organizzate sul posto proprio contro Alternative fuer Deutschland, dove migliaia di dissidenti manifestanti stanno cercando di impedire che si tenga l'assemblea politica.

All'ordine del giorno, l'elezione di Alice Weidel come candidata cancelliera. Inoltre il partito dovrà ratificare il programma per il voto alle federali del 23 febbraio. Nei giorni scorsi Afd è finita sotto i riflettori internazionali, per l'intervista di Elon Musk alla stessa Weidel sulla piattaforma X. In questa occasione, la leader del partito ha affermato che Hitler fosse in realtà "un comunista", e ha aggiunto che l'antisemitismo è di sinistra, scatenando una bufera nel Paese.

Nelle stesse ore, sessanta università hanno lasciato i profili social di AfD e 200 giuristi hanno chiesto di mettere al bando il partito, che prende quota anche grazie all'appoggio del milionario americano. Stando ai sondaggi, Afd otterrebbe fra il 19 e il 21%, ma resta per ora isolato dagli altri partiti.





