Turchia, 'non vogliamo occupare parti della Siria'

"La Turchia non punta ad occupare alcuna parte del territorio siriano e non ha alcuna agenda nascosta". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan, durante una conferenza stampa a Istanbul, trasmessa dalla tv di Stato Trt. "Ora è in vista la fine dell'organizzazione separatista e le sue estensioni in Siria", ha aggiunto Fidan, in riferimento alle forze curde siriane Ypg e al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), entrambe ritenute organizzazioni terroristiche da Ankara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA