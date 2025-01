Kallas, 'Starlink? Spetta agli Stati decidere i fornitori'

"Capisco dai media che non è stato ancora finalizzato l'appalto riguardante Starlink", ma in ogni caso "spetta agli Stati membri decidere con quale fornitore di servizi fare accordi". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in un'intervista all'ANSA in occasione della sua visita a Roma, commentando il dibattito in merito ad una possibile intesa dell'Italia col sistema di comunicazione satellitare di Elon Musk.

"Per quanto riguarda lo spazio, in un senso più ampio penso che sia un aspetto di cui dobbiamo davvero discutere e approfondire, perché nello spazio stanno succedendo molte cose che hanno un effetto sulla nostra vita quotidiana. E non è del tutto concordato nel diritto internazionale come le regole si applicano nello spazio e anche nel cyberspazio. Penso che dovremmo discutere con i Paesi che la pensano come noi sullo sviluppo del diritto internazionale in modo che i diritti dei Paesi siano protetti su scala più ampia", ha sottolineato.





