Ue, 'se intervista Musk-Afd viola regole possiamo agire'

La Commissione Ue può intervenire se l'intervista tra Elon Musk e la leader di AfD Alice Weidel violerà le regole del diritto europeo. Lo ha affermato all'emittente irlandese Rte il commissario Ue alla Giustizia e allo Stato di diritto Michael McGrath. "Il problema è se c'è un'ingiusta amplificazione di certi contenuti. La libertà di espressione è un diritto fondamentale nell'Unione europea, e spetta a me garantire che tale diritto sia sostenuto e protetto in ogni momento. Ma è chiaro che le grandi piattaforme online hanno un potere enorme e sono in grado di amplificare determinati contenuti al di sopra di altri", ha spiegato.



